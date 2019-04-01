Легендарного уральца выдвинули на звание «Героя труда»

Путь к высшему государственному званию «Герой труда» долог и тернист. Сначала ходатайство заверяет мэр города. Следом губернатор и полпред. Только после трех согласований документы направляются президенту. В случае с Семеном Спектором, легендарным доктором, два уже есть. pic.twitter.com/1b8ZTXBZrp