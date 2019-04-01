Легендарного уральца выдвинули на звание «Героя труда»

Ходатайство о присвоении создателю Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Семену Спектору звания «Герой труда» одобрил губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
«Путь к высшему государственному званию „Герой труда“ долог и тернист. Сначала ходатайство заверяет мэр города. Следом губернатор и полпред. Только после трех согласований документы направляются президенту», — отметил Альшевских. По его словам, в случае с ходатайством для Спектора осталось только получить одобрение полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, а затем решение о присвоении звания легендарному уральцу будет принимать глава государства Владимир Путин.
Семен Спектор является почетным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области. Более полувека своей жизни он отдал медицине, работая нейрохирургом. С 1973 по 2004 год возглавлял Свердловский областной госпиталь ветеранов войн. Спектор также в разное время был депутатом областной думы и заместителем председателя правительства региона. Ранее был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени и знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью».
Путь к высшему государственному званию «Герой труда» долог и тернист. Сначала ходатайство заверяет мэр города. Следом губернатор и полпред. Только после трех согласований документы направляются президенту. В случае с Семеном Спектором, легендарным доктором, два уже есть. pic.twitter.com/1b8ZTXBZrp— Андрей Альшевских (@Alshevskix) 1 апреля 2019 г.