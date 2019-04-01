Группа ПАО «ММК» увеличит продажи проката с полимерным покрытием SteelArt, который производит Лысьвенский металлургический завод. Этот тип проката отличается повышенной износостойкостью и экологичностью.
ММК планирует увеличить и объемы производства металлопроката SteelArt, сообщили в пресс-службе ПАО «ММК». В 2017 году на Лысьвенском металлургическом заводе было произведено 7,7 тысячи тонн данного проката, в 2018 году на агрегате полимерных покрытий № 5 выпущено в общей сложности 50 тысяч тонн продукции, из них проката SteelArt — более 12 тысяч тонн.
Он представляет собой металлопрокат с трехслойным полимерным покрытием, который максимально точно воспроизводит структуру натуральных материалов, например, камня, дерева, кирпича и других. Производители отмечают, что данный прокат обладает рядом неоспоримых преимуществ, среди которых повышенная коррозионная стойкость, высокая экологичность и длительное сохранение декоративных свойств.
Проект строительства агрегата полимерных покрытий № 5 осуществлялся при поддержке Министерства промышленности и торговли России. В 2016 году в церемонии запуска принимал участие председатель российского правительства Дмитрий Медведев. «Запуск нового агрегата, выпускающего прокат SteelArt, стал важным шагом в деле модернизации существующего производства. Прокат SteelArt имеет исследовательски доказанный срок службы не менее 25 лет, пригоден как для внешних, так и для внутренних работ, прочнее и дешевле аналогов из пластика и натуральных материалов, которые он имитирует», — отметил директор ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» Сергей Дубовский.