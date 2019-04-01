Вора в законе раскороновали после публикации «URA.RU»

Известный криминальный авторитет Окунина (Сергей Окунев) был лишен своего высокого статуса в преступном сообществе России. Вор в законе потерял «корону» после выхода материала журналиста «URA.RU».
Ранее журналист нашего издания Александр Лукманов опубликовал заметку под заголовком: «Вор Окунина годами получал двойную пенсию. Попран главный криминальный закон». Наш журналист выяснил, что Окунев — претендент на титул вора в законе №1 в стране — в течение нескольких лет получал государственную пенсию. Однако воровской закон гласит, что криминальный авторитет не может получать никакой помощи от государства: ему полагается жить только на воровскую «пенсию» — отчисления из общака.
Весть о двойном доходе Окунины стала шоком для российского криминального мира — авторитет одного из самых известных воров страны был растоптан в одночасье. Вскоре на срочно созванной сходке в Сочи Окунина был раскоронован и лишен «воровской» пенсии, равнявшейся нескольким сотням тысяч рублей в месяц. Теперь Окунев может рассчитывать только на государственную пенсию в восемь тысяч рублей.
Сразу после публикации материала в адрес его автора стали поступать угрозы от ближайших соратников Окунины. Они обещали наказать Лукманова за публикацию и обвиняли его в клевете. Позже в конфликт включился сам Окунина и сделал публичное заявление через «URA.RU». В нем он признался, что собирается порвать с криминальным миром и пойти в политику: «Почему [Павлу] Грудинину можно, а мне нельзя?», — недоумевает бывший авторитет.
Сам Лукманов, одной заметкой изменивший расстановку сил на криминальной карте России, заявил, что продолжит следить за воровским миром и пожелал Окунине успехов в политической карьере.
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