Сольные концерты Галкина пройдут 1 апреля в Екатеринбурге и 3 апреля в Волгограде Максим Галкин, Instagram

Комик Максим Галкин записал видеообращение к своим поклонникам перед вылетом на концерт в Екатеринбург. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram в формате stories.

«Вот вылетаю в Екатеринбург. Уже сегодня вечером концерт. 1 апреля все-таки, праздник у нас, у юмористов. До встречи, дорогие екатеринбуржцы», — обратился к фанатам Галкин.

Сольный концерт юмориста пройдет 1 апреля в Екатеринбурге в киноконцертном зале «Космос». В программу вошли скетчи и импровизации пародиста на актуальные темы из мира шоу-бизнеса и повседневной жизни. С такой же программой Максим Галкин выступит 3 апреля в Волгограде в концертном зале «Филармония».

Ранее «URA.RU» сообщало, что творчество комика Максима Галкина нравится только 5% россиян. Об этом говорят результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню смеха.