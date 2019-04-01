Чиновники придумали, как поступить с обрушившимся склоном под Тобольским кремлем

Для начала работ по укреплению склона Тобольского кремля необходимо разработать проектную документацию и получить финансирование. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал председатель комитете капитального строительства администрации Тобольска Юрий Вавакин.
«Ждем определения источника финансирования работ: либо региональный бюджет, либо местный. На проектирование работ по укреплению склона требуется порядка 50 млн рублей, стоимость строительно-монтажных работ будет известна после экспертизы проекта», — отметили он, уточнив, что на 2019 год запланировано проектирование объекта и получение экспертизы по нему.
По словам собеседника агентства, выполнен предпроект укрепления склона. В прошлом году подрядчик заключил контракт на обследование склонов, подготовил отчеты. Они переданы в Главное управление строительства региона. Кроме того, склоны Тобольского кремля, на которых произошло частичное обрушение грунта, были бесхозными и не были поставлены на кадастровый учет. Их только сейчас начали оформлять в муниципальную собственность.
На время определения источника финансирования и самих ремонтных работ смотровая площадка Тобольского кремля будет закрыта. Рассчитывать, что вопрос решится быстро, не стоит, уточнили в мэрии.
Ранее «URA.RU» писало, что у Тобольского кремля разрушается часть прогулочных дорожек — они «сползают» со склона в подгорную часть города.