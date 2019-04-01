Власти Кургана рассказали, когда в городе начнется ремонт «убитых» дорог

Весенняя кампания по ремонту выбоин и других дефектов дорог в Кургане стартует уже в ближайшие дни. 1 апреля в городе запускают асфальтовый завод, заявил замдиректора департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко на аппаратном совещании в мэрии.
«1 апреля МУП „СДП“ будет произведен запуск асфальтового завода по производству черного щебня. С его помощью будет выполняться ремонт выбоин и других асфальтовых дефектов на проезжих частях дорог», — приводит слова чиновника пресс-служба городской администрации. Это стало возможным благодаря относительно теплой погоде, установившейся в Кургане.
К ямочному ремонту приступят уже на этой неделе, сообщила «URA.RU» начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова. «В первую очередь работы будут проводиться на магистральных улицах с большой интенсивностью движения, путепроводах и на дорогах, по которым ходит общественный транспорт», — уточнила она, добавив, что проводить ремонт можно лишь в том случае, если ямы и выбоины будут сухими.
Полномасштабная ремонтная кампания на дорогах Кургана начнется позже, когда завершатся торги и установятся благоприятные погодные условия. Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2019 году в Кургане планируется отремонтировать около 37 километров асфальтовых дорог. Параллельно с этим будет разработан пятилетний план по радикальному обновлению дорожной сети Кургана.
Проблема «убитых» дорог наиболее остро встает в Кургане каждую весну. По словам курганцев, после наступления тепла дороги в городе превращаются в полосы препятствий для автолюбителей.