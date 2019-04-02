Владельцы гостиниц на Урале стали жертвой разводки

В Екатеринбурге директора гостиниц стали жертвами мошенников. Неизвестные предлагали гостиницам выгодные договоры, но, продав красивые сертификаты, исчезали.
«Уже два екатеринбургских отеля, „Реноме“ и „Лайв“, попались на удочку, я считаю, мошенников российского масштаба. От имени крупных компаний они присылают в гостиницы выгодные предложения, на которые ничего не подозревающие люди попадаются», — рассказала Юлия Исаева, управляющая сети «Оригинальные отели».
В частности, в «Реноме» пришло письмо от «Энергомаша». Некий Александр Сергеевич Бородин, назвавшийся коммерческим директором предприятия, предложил гостинице разместить в ней руководящих иностранных работников. Цена контракта — 3,5 млн рублей. «В процессе переговоров Бородин отметил, что в нашем пакете документов не хватает сертификата ПРО (Регистр проверенных предприятий). Его можно оформить за 39 тысяч рублей». После того, как сертификат был оформлен, переговоры прекратились. В аналогичную ситуацию попал отель «Лайв», только на них вышел якобы руководитель контактной службы ПАО «Аэрофлот» Савельев Александр Владимирович. Позже я обнаружила в Интернете, что они орудуют по все стране и пострадавших много», — продолжает Юлия Сергеева.
Уже после сделки в отелях задумались, что за сертификаты они оформили и зачем. Оказалось, что официально такой документ не существует и не требуется. Как выяснили потерпевшие, сертификаты выписывает некий Эрнест Архаров. «Представители» «Энергомаша», «Аэрофлота» и других организаций, от имени которых они выступают, судя по всему, агенты Архарова. По номерам, которые они предоставили в гостиницы, дозвониться не удалось. В «Аэрофлоте» просто не ответили на вопрос «URA.RU», является ли некий Савельев их работником. А на сайте «Энергомаша» размещено объявление, что в последнее время участились случаи мошенничества, когда некие люди прикрываются названием завода.