В Екатеринбург приехал экс-сыщик угрозыска МВД СССР, чтобы защитить в суде «тренера-педофила»

Евгений Черноусов замечен во многих резонансных процессах в стране Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Екатеринбург прибыл бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления розыска МВД СССР, ныне адвокат Евгений Черноусов. Ветеран сыска приехал, чтобы выступить в защиту фитнес-тренера Алексея Сушко, осужденного за действия сексуального характера в присутствии семилетней девочки. Черноусов намерен выступить завтра в Свердловском областном суде, где будет рассматриваться апелляционная жалоба на приговор.

Звездный адвокат убежден, что фитнесс-тренер невиновен. «Был прецедент, когда человека осудили на 12 лет лишения свободы, но Верховный суд за один день его освободил, — рассказал „URA.RU“ Евгений Черноусов. — Завтра я намерен это решение Верховного суда представить». Черноусов уверен, что и дело Сушко ждет такая же судьба — когда-нибудь он будет оправдан.

Как стало известно «URA.RU», звездный адвокат сам предложил родственникам Сушко свои услуги, чему супруга Сушко обрадовалась (в деле сменилось уже шесть адвокатов). Черноусов часто появляется в ток-шоу федеральных каналов («Пусть говорят», «Прямой эфир», «На самом деле» и т. д.)

Инцидент, из-за которого возникло уголовное дело Алексея Сушко, произошел, напомним, в ноябре 2017 года в фитнес-клубе на улице Посадской в Екатеринбурге. Около 30 минут тренер и семилетняя девочка вместе сидели на диване. По записи, опубликованной в СМИ, не было четко видно, чем занимался тренер, спрятавшись за журналом.

Вернувшись домой, девочка рассказала родителям, что делал тренер. Из слов ребенка следствие сделало вывод, что мужчина занимался онанизмом. Впрочем, на той видеозаписи, которая попала в паблик, этого не видно. Полная запись с другой камеры есть в деле, но она никогда не публиковалась. Апелляцию по делу Сушко рассмотрят в Свердловском облсуде 2 апреля. Начало процесса — в 9.30.