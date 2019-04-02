В пригороде Кургана жители борются за спасение вековых сосен из гослесфонда

С вырубками деревьев жители пригорода борются уже несколько лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральцы переживают за судьбу восьми гектаров вековых сосен, которые незаконно выделили в пригороде Кургана под садовое товарищество «Борок». Из-за юридических проволочек собственник участка может безнаказанно срубить деревья из гослесфонда уже в ближайшее время.

Жители села Лесниково Кетовского района опасаются, что суд, который должен состояться на этой неделе, откажет районной администрации в иске к садовому товариществу «Борок», поскольку земля, как оказалось, является федеральной собственностью. «Мы только в феврале выяснили, что деревья относятся к гослесфонду, категории особо охраняемых. Суд уже на этой неделе может признать истца ненадлежащим, а новый иск пока никто не подает», — объяснил местный активист Евгений Кузнецов. Он считает, что для владельцев земли такая ситуация может стать поводом для вырубки деревьев. С жалобами жители Лесниково обращались на страницу врио губернатора Вадима Шумкова, а также в департамент природных ресурсов Курганской области.

В пресс-службу губернатора «URA.RU» был направлен письменный запрос, однако на момент публикации ответ не был получен.

Как ранее сообщало «URA.RU», жители Лесниково борются за сохранение леса уже на протяжении нескольких лет. После разгоревшегося скандала администрация Кетовского района обратилась в суд для аннулирования сделки купли-продажи и возвращения земель «Борка» в собственность муниципалитета.