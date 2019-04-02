На Урале начался процесс по делу «чеченского киллера»

В Свердловском областном суде начался процесс по делу Мовсура Хасаева, обвиняемого в убийстве по найму еще в 2011 году. Хасаев попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных: он рассчитывает на снисхождение с их стороны.
Сейчас ведется формирование коллегии присяжных заседателей, сообщил корреспондент «URA.RU» из зала суда. Это длительная процедура, которая, возможно, продлится весь день. Если коллегию из восьми присяжных сформируют сегодня, то процесс начнется 3 апреля.
Ранее «URA.RU» сообщало о задержании в Чечне Мовсура Хасаева, которого подозревали в убийстве армянского бизнесмена и криминального авторитета Ашота Арутюняна. Следствие считает, что Хасаева наняли убить Арутюняна за деньги и 28 мая 2011 года во дворе дома на Белинского, 177, в Екатеринбурге Хасаев застрелил бизнесмена, когда тот вышел из машины. Охранники Арутюняна, испугавшись стрельбы, убежали и спрятались в подвале.
Хасаева задержали в 16 января 2018 года в Аргуне, откуда он был этапирован в Екатеринбург. Защита настаивает на невиновности Хасаева, доказывая, что он никогда не бывал на Урале, а в день убийства находился на похоронах родственника и многие видели его там. Кроме того, из-за детской травмы у Хасаева одна нога короче другой на шесть сантиметров. Также у него болезнь Паркинсона. «Кто наймет киллером хромого человека, который не может бегать и который не сможет прицелиться из-за дрожащих рук?» — недоумевает Шамиль Хасаев, брат подсудимого.