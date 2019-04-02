Премьер-министра России Дмитрия Медведева ждут в Перми с рабочим визитом 2 апреля. Ожидается, что глава правительства прибудет в столицу Прикамья во второй половине дня. По данным «URA.RU», премьер будет работать в Индустриальном районе города, примыкающем к аэропорту. Собеседники агентства советуют водителям для удобства передвижения по возможности воздержаться от поездок в эту часть города.
Источники «URA.RU», близкие к администрации губернатора Пермского края, сообщают, что основные мероприятия, связанные с визитом Дмитрия Медведева, запланированы после 14:00. На это же время приглашены для освещения встречи региональные СМИ.
Планируется, что Дмитрий Медведев прибудет в международный аэропорт Пермь и направится по шоссе Космонавтов в бизнес-парк «Морион». Как сообщает региональная администрация, премьер проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона, на которой обсудят государственную поддержку инноваций, сокращение административных барьеров, вопросы информационной и маркетинговой поддержки, развитие сельскохозяйственной кооперации и экспорта.
Там же, в «Морионе», запланирована встреча Медведева и губернатора Прикамья Максима Решетникова, в которой также примет участие министр экономического развития России Максим Орешкин.
Согласно информации от нескольких источников, премьер-министр может посетить в Индустриальном районе городскую клиническую поликлинику № 2. В социальных сетях пишут, что 31 марта медицинское учреждение, где в прошлом году сделали капитальный ремонт по программе «Новая поликлиника», вновь закрыли «на обновление». Эта поликлиника считается образцово-показательной, до 2018 года ее возглавляла нынешний министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.