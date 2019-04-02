01 апреля 2019
31 марта 2019
30 марта 2019
29 марта 2019

Через три часа в Перми ждут Медведева. Как не попасть в пробку

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 11:19
Размер текста
-
17
+
Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Глава правительства прибудет в столицу Прикамья во второй половине дняФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министра России Дмитрия Медведева ждут в Перми с рабочим визитом 2 апреля. Ожидается, что глава правительства прибудет в столицу Прикамья во второй половине дня. По данным «URA.RU», премьер будет работать в Индустриальном районе города, примыкающем к аэропорту. Собеседники агентства советуют водителям для удобства передвижения по возможности воздержаться от поездок в эту часть города.

Источники «URA.RU», близкие к администрации губернатора Пермского края, сообщают, что основные мероприятия, связанные с визитом Дмитрия Медведева, запланированы после 14:00. На это же время приглашены для освещения встречи региональные СМИ.

Планируется, что Дмитрий Медведев прибудет в международный аэропорт Пермь и направится по шоссе Космонавтов в бизнес-парк «Морион». Как сообщает региональная администрация, премьер проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона, на которой обсудят государственную поддержку инноваций, сокращение административных барьеров, вопросы информационной и маркетинговой поддержки, развитие сельскохозяйственной кооперации и экспорта.

Там же, в «Морионе», запланирована встреча Медведева и губернатора Прикамья Максима Решетникова, в которой также примет участие министр экономического развития России Максим Орешкин.

Согласно информации от нескольких источников, премьер-министр может посетить в Индустриальном районе городскую клиническую поликлинику № 2. В социальных сетях пишут, что 31 марта медицинское учреждение, где в прошлом году сделали капитальный ремонт по программе «Новая поликлиника», вновь закрыли «на обновление». Эта поликлиника считается образцово-показательной, до 2018 года ее возглавляла нынешний министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...