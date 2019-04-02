В селе Емабево под Тюменью с начала марта местные жители жалуются на затопление улиц. Проблему тюменцы превратили в мемы: теперь по лужам «ходят» крейсер «Аврора» и прогулочная лодка, на «берегу» сидят чудища, а на дне скрывается Атлантида. Снимки, дополненные с помощью фотошопа, появились в паблике «Наш Столичный» во «ВКонтакте».
«В воде улицы Биктимирова, Северная, Полевая и другие. Проехать по ним к своим домам тяжело. К администрации регулярно обращались, но там закрывают глаза и только обещают исправить ситуацию», — рассказал «URA.RU» житель села Марат Файзуллин.
Другие пользователи соцсети едко заметили, что теперь Ембаево можно называть тюменской Венецией.
В администрации села о проблеме знают. Глава муниципального образования Дина Бурундукова на звонок корреспондента не ответила, но в соцсетях написала, что администрация пытается решить ситуацию с «застоем воды на пересечении улиц Биктимирова и Северной».
«Откачку воды на данном участке производили. Использование машины, имеющей объем 10 кубических метров, не дает ощутимых результатов. Спецтранспорт предоставлялся предприятием ЖКХ, но выделить более одной машины в день они не могли. В настоящее время найден другой поставщик для оказания услуги», — написала она.
В апреле прошлого года редакция «URA.RU» сообщала, что после таяния снега улицы Тюмени превратились в настоящую Венецию с полноводными реками. Огромные лужи размером с перекресток стали большой проблемой для водителей и пешеходов.