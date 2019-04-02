Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поиск подрядчика на ремонт помещений, в которых после летних каникул расположится городская дума, и оснащение их новым программно-техническим комплексом.
Извещение о проведении соответствующего электронного аукциона размещено на сайте госзакупок. Первоначальная стоимость контракта устанавливается в 38 миллионов 911 тысяч рублей. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2019 года.
В настоящее время дума Екатеринбурга располагается на четвертом этаже здания по проспекту Ленина, 24а. Как ранее сообщало «URA.RU», проект ее переезда в помещения в переулке Банковском, 3 обсуждался на протяжении последних нескольких лет.
Проект был одобрен мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, который обещал предусмотреть для его реализации бюджетное финансирование. Помещения в ЦУМе выкуплены у предприятия «Малышева, 73».
Согласно эскизному проекту, депутаты и посетители будут входить в новые помещения думы из администрации города, поднимаясь на пятый этаж либо на лифте, либо по широкой лестнице. Голосовать депутаты будут при помощи электронной системы. Сегодня они голосуют вручную — карточками.