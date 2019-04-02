Экс-глава ФСО по УрФО попал под следствие

Бывший начальник управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО генерал-майор Юрий Николаенков попал под следствие. Генерал подозревается в незаконной прослушке, сообщает 66.ru. По данным издания, в отношении генерала Николаенкова возбуждено уголовное дело по статье «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».
Инсайдер 66.ru сообщил, что «группа товарищей, пользуясь давней дружбой и связями, получила доступ к закрытым сведениям у оператора связи».
Известно, что Николаенков ушел в отставку в 2017 году и с тех пор работает советником губернатора Свердловской области. Заместитель руководителя военного следственного отдела СКР Алексей Садовский пока воздержался от комментариев.