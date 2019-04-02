01 апреля 2019

Экс-глава ФСО по УрФО попал под следствие

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 15:16
Размер текста
-
17
+
Генерала подозревают в прослушкеФото: nakanune.ru

Бывший начальник управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО генерал-майор Юрий Николаенков попал под следствие. Генерал подозревается в незаконной прослушке, сообщает 66.ru. По данным издания, в отношении генерала Николаенкова возбуждено уголовное дело по статье «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

Инсайдер 66.ru сообщил, что «группа товарищей, пользуясь давней дружбой и связями, получила доступ к закрытым сведениям у оператора связи».

Известно, что Николаенков ушел в отставку в 2017 году и с тех пор работает советником губернатора Свердловской области. Заместитель руководителя военного следственного отдела СКР Алексей Садовский пока воздержался от комментариев.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...