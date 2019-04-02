Отсутствие доступа к централизованной канализации у пятой части России оказалось нормой

Не все города оказались готовы к наплыву людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Данные Росстата, согласно которым, около 22,6% домохозяйств не подключены к централизованной канализации, свидетельствуют о высоких темпах развития городов и агломераций, заявил «URA.RU» ведущий научный сотрудник института социологии РАН Леонтий Бызов. По его словам, инфраструктура многих поселений не поспевает за потоком приезжающих людей.

Бызов указал, что не имеют подключения к централизованной канализации многие окраины крупных и средних городов. «Например, московский регион и его ближние пригороды, где полно частных застроек, не имеющих своей канализации. При этом люди оттуда каждый день ездят на работу в Москву, пользуются транспортом и всеми другими благами. Однако у них дома таковые отсутствуют. Это нормально, сложно было ожидать чего-то большего», — подчеркнул социолог.

По словам эксперта, такая ситуация является нормальным следствием быстрого роста агломераций, когда город включает в себя большие территории, но не имеет средств и времени, чтобы подключить их оперативно к канализации и водопроводу. «Люди решают проблему сами, сверлят себе скважины, делают канализацию, подключают к выгребным ямам либо ходят в нужник во дворе. Есть масса дачных механизмов. Это лучше, чем ничего. Бывали времена, когда и нужника не было, а люди ходили в лопухи. Во многих деревнях это было массовым явлением. И никаких канализационных сооружений не строили», — сказал Бызов.

Форсированный рост городов начался после того как в 1960-е годы по деревне был «нанесен удар». «Деревню отпустили на четыре стороны, она стала быстро исчезать как класс. Прошла исторически небольшая часть времени, все это сильно ускорилось в постсоветские времена из-за того, что у крестьян землю отняли непонятные частники. Быстрое уничтожение одной формы расселения привело к тому, что жители стали переезжать в города», — заключил социолог.