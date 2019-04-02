Ялуторовский районный суд признал бывшего директора ГБУ «Тюменская авиабаза» Олега Новикова виновным в незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Экс-руководителю назначен штраф в размере 750 тыс. рублей, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области. Между тем, ч.3 ст. 260 УК РФ предполагает наказание до семи лет лишения свободы.
По материалам следствия, Новиков в июле 2018 года дал незаконное распоряжение о рубке леса в Ялуторовском районе Тюменской области. В результате было вырублено 1729 деревьев различных пород. Кроме того, экс-директор незаконно разрешил предпринимателю (не знавшей о его противоправных действиях) заготавливать лес — пострадало еще 779 сосен, берез и осин. Ущерб составил восемь млн рублей — они взысканы с осужденного в пользу департамента лесного комплекса региона.
Ранее агентство сообщало, что Новиков был задержан 4 октября 2018 года и на следующий день заключен под стражу. 12 декабря суд продлил ему срок ареста.
Будет ли прокуратура обжаловать приговор, оперативно уточнить не удалось.