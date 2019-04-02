В Росстате заявили о росте пенсий

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 19:30
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Город летом. Сургут, старость, пожилая женщина, пенсия, бабушка на скамейке
Реальный размер назначенных пенсий вырос на 0,6%Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 0,6% в годовом выражении. Такой рост пенсий был зафиксирован Росстатом в феврале этого года, сообщает RNS.

Уточняется, что по сравнению с февралем 2018 года средний размер пенсий в стране вырос на 5,9%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Согласно документу, сначала социальная доплата к пенсии будет доведена до прожиточного минимума в регионе (в среднем 8 тысяч 400 рублей), а затем уже станет осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат. Перерасчет коснется пособий, начисленных в 2019 году.

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