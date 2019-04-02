В Росстате заявили о росте пенсий

Реальный размер назначенных пенсий вырос на 0,6% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 0,6% в годовом выражении. Такой рост пенсий был зафиксирован Росстатом в феврале этого года, сообщает RNS.

Уточняется, что по сравнению с февралем 2018 года средний размер пенсий в стране вырос на 5,9%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Согласно документу, сначала социальная доплата к пенсии будет доведена до прожиточного минимума в регионе (в среднем 8 тысяч 400 рублей), а затем уже станет осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат. Перерасчет коснется пособий, начисленных в 2019 году.