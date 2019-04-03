Духовник Поклонской предупредил Путина о третьей мировой войне из-за «закона Антихриста»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 00:47
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Схиигумен Сергий считает злом цифровую идентификацию в РоссииСкрин видео Youтube «URA.RU»

Духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) предупредил президента РФ Владимира Путина о возможном убийстве, если глава государства подпишет «закон Антихриста» о СНИЛС. Речь старца приводит Telegram-канал «Радонеж».

«История свидетельствует, что все кто исполняют волю оккультных сил мирового правительства, в конце концов, уничтожаются теми же силами, которые их породили. Старец протоирей Николай Рогозин более 50-ти лет тому назад сказал, что цифровая идентификация в России станет главной причиной Третьей мировой войны!», — заявил схиигумен Сергий.

Telegram-канал отмечает, что уральский старец имеет огромный авторитет в православном мире, отчитывает бесноватых, к нему ездят тысячи паломников со всей России, в числе которых и весьма высокопоставленные люди.

Год назад в Сети появилось видео, как отец Сергей Романов, являющийся духовным отцом Натальи Поклонской, Павла Дацюка, многих видных политиков, бизнесменов и криминальных авторитетов, проводит церковный обряд изгнания духов, писало «URA.RU». Тогда же в проповеди он заявил, что людей с помощью пластиковых карт, штрих-кодов и ИНН (содержащем «число зверя» — 666) загоняют в электронное рабство.

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