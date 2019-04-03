Депутаты думы ХМАО и сотрудники аппарата с самого утра принимают поздравления — 3 апреля региональному парламенту исполнилось 25 лет. Сами народные избранники заняты встречей почетных гостей, которые приехали в Ханты-Мансийск на юбилей законодательного органа власти. Об этом «URA.RU» сообщили несколько хорошо осведомленных источников.
Официально в думе ХМАО не оглашали список приглашенных випов: до последнего момента народные избранники сами не знали, кто из гостей подтвердит свой приезд. «Приглашали многих, кто имел отношение к окружной думе на разных этапах ее истории. Письма ушли, в том числе, мэру Москвы Сергею Собянину и первому губернатору Югры Александру Филипенко. Но они из-за занятости не смогли приехать», — рассказал в беседе с «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, подтвердили свое участие сенатор от Югры Юрий Важенин, депутат Государственной Думы Павел Завальный, спикеры заксобраний или их заместители из разных регионов УРФО, Главный федеральный инспектор Югры Андрей Руцинский.
В департаменте общественных и внешних связей Югры корреспонденту «URA.RU» сообщили, что глава региона Наталья Комарова, которая находится в командировке в Страсбурге, планирует поздравить депутатов с юбилеем в режиме он-лайн с помощью конференц-связи. Главное торжественное мероприятие должно пройти в концертно-театральном центре «Югра-классик». Там прозвучит основная часть поздравлений, будут вручены награды от думы ХМАО, состоится праздничный концерт. «Никаких звезд российской эстрады не приглашали, решили обойтись силами местных творческих коллективов», — заявил «URA.RU» один из инсайдеров.