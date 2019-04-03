Люди стали собираться заранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Порядка сотни обманутых дольщиков компании «Речелстрой» утром 3 апреля выстроились цепью у входа в резиденцию нового челябинского губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент «URA.RU». Люди хотят передать письма в правительство региона, а также, по возможности, встретиться с собравшимся в поездку по Челябинску главой региона.

«Мы пришли подать обращение, чтобы губернатор обратил внимание на наши проблемы», — сообщила одна из пришедших к резиденции женщин корреспонденту «URA.RU». Из документа следует, что в челябинском микрорайоне Чурилово остаются недостроенными десять домов, в шести из них есть обманутые дольщики. «Сегодня „Речелстрой“ банкрот, а его владелец А.Пязок как ни в чем не бывало остается на свободе и наслаждается жизнью, причем он остается депутатом городской думы и членом партии „Единая Россия“, несмотря на уголовное дело», — говорится в письме.

Как рассказали в правительстве области, к людям выйдет вице-губернатор Сергей Шаль. После смены губернатора с Бориса Дубровского на Алексея Текслера Шалю приходится общаться с людьми регулярно.

Владельцу компании «Речелстрой» Андрею Пязоку и экс-директору фирмы Сергею Вигельману предъявлено обвинение по ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов). Уголовное дело было возбуждено после звонка одной из дольщиц на прямую линию президента Путина. От недобросовестного застройщика пострадали также жители соседней Курганской области.