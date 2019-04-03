02 апреля 2019

Резиденцию челябинского губернатора оцепили дольщики компании, на которую жаловались Путину. ФОТО

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 08:29
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Обманутые необр
Люди стали собираться заранееФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Порядка сотни обманутых дольщиков компании «Речелстрой» утром 3 апреля выстроились цепью у входа в резиденцию нового челябинского губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент «URA.RU». Люди хотят передать письма в правительство региона, а также, по возможности, встретиться с собравшимся в поездку по Челябинску главой региона.

«Мы пришли подать обращение, чтобы губернатор обратил внимание на наши проблемы», — сообщила одна из пришедших к резиденции женщин корреспонденту «URA.RU». Из документа следует, что в челябинском микрорайоне Чурилово остаются недостроенными десять домов, в шести из них есть обманутые дольщики. «Сегодня „Речелстрой“ банкрот, а его владелец А.Пязок как ни в чем не бывало остается на свободе и наслаждается жизнью, причем он остается депутатом городской думы и членом партии „Единая Россия“, несмотря на уголовное дело», — говорится в письме.

Как рассказали в правительстве области, к людям выйдет вице-губернатор Сергей Шаль. После смены губернатора с Бориса Дубровского на Алексея Текслера Шалю приходится общаться с людьми регулярно.

Владельцу компании «Речелстрой» Андрею Пязоку и экс-директору фирмы Сергею Вигельману предъявлено обвинение по ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов). Уголовное дело было возбуждено после звонка одной из дольщиц на прямую линию президента Путина. От недобросовестного застройщика пострадали также жители соседней Курганской области.

Обманутые необр
Там много дольщиков к правительству области еще не приходило
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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