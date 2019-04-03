В центре Тюмени горит памятник архитектуры

В здании располагалась мастерская главного реставратора тюменских наличников Вадима Шитова Дмитрий Ткачук. URA.RU

В Тюмени, на улице Дзержинского, 34, горит деревянный памятник архитектуры. Столб черного дыма виден из разных частей города. Фотограф «URA.RU» с места события передает, что огнем охвачен второй этаж здания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области «URA.RU» сообщили, что пожарные уже на месте происшествия. Они развернули шланги и приступили к проливке здания.

Особняк на улице Дзержинского — один из наиболее выразительных образцов пятистенного жилого дома конца ХIХ века. В здании много десятилетий находилась художественно-реставрационная мастерская «Мних» Вадима Шитова. Он известен тем, что занимается восстановлением памятников архитектуры в Тюмени. На территории мастерской было много старых наличников.