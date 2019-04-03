02 апреля 2019

Экс-президент «Запсибкомбанка» занял в кредитном учреждении новый пост

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 12:34
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Дмитрий Горицкий. Пресс-конференция. Тюмень, горицкий дмитрий
«Запсибкомбанк» не отпускает Дмитрия ГорицкогоФото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий назначен председателем совета директоров «Запсибкомбанка». Сообщение об этом размещено на портале раскрытия корпоративной информации. До 22 января Горицкий был президентом финучреждения.

Решение было принято 3 апреля единогласно на очередном совете директоров. На новом посту Горицкий сменил 87-летнего Игоря Шаповалова, который возглавлял совет директоров около 20 лет.

Напомним, 10 января стало известно о покупке контрольного пакета акций (около 72%) «Запсибкомбанка» группой ВТБ. После этого 22 января Горицкий, выручивший на продаже собственных акций банка несколько миллиардов рублей, ушел с должности президента финансовой структуры. Новым президентом «Запсибкомбанка» был избран представитель группы ВТБ Александр Сурин.

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