Экс-президент «Запсибкомбанка» занял в кредитном учреждении новый пост

Депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий назначен председателем совета директоров «Запсибкомбанка». Сообщение об этом размещено на портале раскрытия корпоративной информации. До 22 января Горицкий был президентом финучреждения.
Решение было принято 3 апреля единогласно на очередном совете директоров. На новом посту Горицкий сменил 87-летнего Игоря Шаповалова, который возглавлял совет директоров около 20 лет.
Напомним, 10 января стало известно о покупке контрольного пакета акций (около 72%) «Запсибкомбанка» группой ВТБ. После этого 22 января Горицкий, выручивший на продаже собственных акций банка несколько миллиардов рублей, ушел с должности президента финансовой структуры. Новым президентом «Запсибкомбанка» был избран представитель группы ВТБ Александр Сурин.