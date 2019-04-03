Экономист объяснил, почему россияне готовы жить на копейки

Ежемесячный минимальный доход 58,6 тысячи рублей, который хочет иметь большинство россиян (судя по данным Росстата), показывает реальный уровень жизни в стране. О более высоких цифрах жителям страны приходится только мечтать, выразил в беседе с «URA.RU» мнение директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
«Эта цифра неудивительна, так как зарплаты в 20 тысяч — это реальность. По меркам больших городов доход семьи в 60 тысяч рублей кажется небольшим, но в целом по стране гораздо ниже и зарплаты, и пенсии. Доход в 50-60 тысяч рублей на одного человека — это предел мечтаний для большинства», — отметил экономист.
Николаев уточнил, что притязания россиян повысятся, только если их средний доход повысится. «Много денег не бывает. Как только доходы вырастут, они будут называть для себя совсем другие цифры», — пояснил собеседник агентства.
Исследование Росстата, в котором приняли участие 60 тысяч российских домохозяйств, показало, что минимальный доход российской семьи должен составлять порядка 58,6 тысячи рублей в месяц. 79,5% семей так или иначе испытывают трудности с тем, чтобы купить необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного бюджета.