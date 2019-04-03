Власти Ямала выделят миллионы на помощь ученым, изучающим Крайний Север

База уральского отделения Российской Академии наук, которая находится в городе Лабытнанги, получит новое здание. Власти Ямала собираются выделить 15 миллионов рублей на строительство административно-хозяйственного блока для научного стационара. Это следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правительства ЯНАО.
Согласно документу, из бюджета региона планируют выделить 15 миллионов рублей для регионального инновационно-инвестиционного фонда «Ямал». «Субсидия предоставляется в виде добровольного имущественного взноса на уставную деятельность в целях финансового обеспечения затрат получателя, связанных со строительством объекта „База УрО РАН в г. Лабытнанги. Административно-бытовой комплекс“», — говорится в документе.
База УрО РАН в Лабытнанги единственная, находящаяся в Заполярье. Ее сотрудники занимаются исследованиями природы Севера, полуострова Ямал, Полярного Урала и севера Западной Сибири.
Любопытно, что средства на строительство объекта выделяются именно через РИФ «Ямал». Это один из правительственных фондов, которые не раскрывают в полной мере свою деятельность. Какими конкретно проектами занимается фонд — неизвестно. При этом недавно он был втянут в разбирательства по уголовному делу экс-директора Фонда развития Нового Уренгоя Константина Михайлицкого.