Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на замещение должности пресс-секретаря главы Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
Конкурс объявлен с 3 апреля. Последний день приёма документов — 22 апреля 2019 года. Сообщается также, что кандидаты на должность должны мыслить системно и достигать результата, работать в стрессовых условиях и совершенствовать свой профессиональный уровень. При этом будущий пресс-секретарь главы Екатеринбурга Александра Высокинского должен уметь вести деловые переговоры и уметь пользоваться современными технологиями.
Ожидается, что конкурс будет проведен 8 мая 2019 года в 10:00 часов.
Об уходе с должности пресс-секретаря главы города Анатолия Карманова стало известно в конце марта. Одновременно с должности пресс-секретаря гордумы уральской столицы ушла Алена Земляникова.