02 апреля 2019

«Работать в стрессовых условиях». Высокинский ищет себе пресс-секретаря

Наталья Ельцова
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 16:14
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Александр Высокинский в Екатеринбургском метрополитене, высокинский александр
У Александра Высокинского больше месяца не будет пресс-секретаряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на замещение должности пресс-секретаря главы Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Конкурс объявлен с 3 апреля. Последний день приёма документов — 22 апреля 2019 года. Сообщается также, что кандидаты на должность должны мыслить системно и достигать результата, работать в стрессовых условиях и совершенствовать свой профессиональный уровень. При этом будущий пресс-секретарь главы Екатеринбурга Александра Высокинского должен уметь вести деловые переговоры и уметь пользоваться современными технологиями.

Ожидается, что конкурс будет проведен 8 мая 2019 года в 10:00 часов.

Об уходе с должности пресс-секретаря главы города Анатолия Карманова стало известно в конце марта. Одновременно с должности пресс-секретаря гордумы уральской столицы ушла Алена Земляникова.

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