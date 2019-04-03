«Газпром» попросил не использовать «суверенный Интернет» на своих сетях

В «Газпроме» намерены избежать влияния «закона о суверенном Рунете» на свои технологические сети. Об этом говорится в справке для топ-менеджмента компании. Документ оказался в распоряжении СМИ.
В служебной записке идет речь о том, что внедрение устройств Роскомнадзора в корпоративные сети может привести к чрезвычайным ситуациям на объектах топливно-энергетического комплекса, передает «Коммерсант». Причина в том, что «посторонние» технические средства контроля нарушат принцип изолированности сетей. По данным издания, подобного мнения придерживаются в ОАО РЖД. В компаниях не комментируют вопрос.
Руководитель агентства Content Review, которое отслеживает события и тренды в области телекоммуникаций, Сергей Половников объяснил, что компании, подобные «Газпрому» или РЖД, используют сети для управления и мониторинга различных устройств — например, датчики температур или GPS. Данная информация передается по закрытым системам связи и не покидает IT-периметр компании. Нарушение маршрутизации может привести к сбоям технологического цикла и грозит нарушением безопасности, считает эксперт.
Законом о «суверенном Рунете» или «устойчивости Рунета» называют поправки к законам «О связи» и «Об информации». В первом чтении — 12 февраля — инициативу одобрила Госдума. Поправки, по замыслу законодателей, подразумевают создание инфраструктуры, которая будет обеспечивать работу интернет-ресурсов в РФ в случае отключения от зарубежных корневых серверов. Также меры призваны защитить российский сегмент Интернета от внешних угроз. На выполнение закона может уйти около 30 млрд рублей. Сообщалось, что Роскомнадзор предложил компаниям МТС, «Мегафону» и «Вымпелкому» протестировать новую систему фильтрации трафика, которая создается под этот закон.