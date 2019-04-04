Претенденты на пост главы Кургана публично представят свои предвыборные программы

4 апреля конкурсная комиссия рассмотрит кандидатуры претендентов на пост главы Кургана. Часть заседания, когда кандидаты будут презентовать свои программы развития города, будет открытой для прессы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Как уточнила начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова, комиссия начнется в 14:00, однако первая часть будет закрытой для прессы. «Журналисты смогут слушать программы и попасть на итоговое оглашение оценок», — уточнила Бессонова. Ожидается, что все процедуры займут несколько часов. Заседание курганской городской думы, в ходе которой пройдет голосование за кандидатов, состоится уже 5 апреля.
Всего на пост главы Кургана заявилось семеро претендентов. Кроме действующего руководителя администрации Андрея Потапова документы на участие в конкурсе подали бывший директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев, директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов, депутат Курганской областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин. Также в конкурсе участвуют пенсионер МВД Владимир Теняков, генеральный директор ООО «Строймонтаж» Артур Пущин и председатель общественной организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области» Наталья Воробьева.