Стала известна предполагаемая судьба авто, на котором расписался Путин

Седан с автографом Путина станет символом сотрудничества между Россией и Германией ФОТО: telegram-канал «Воробьев Live»

Автомобиль, на котором оставил автограф президент России Владимир Путин во время открытия завода Mercedes в Подмосковье, не выставят на продажу. Он останется на предприятии как символ сотрудничества между двумя государствами — Россией и Германией, предположил в беседе с «URA.RU» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«Мировая практика знает подобные примеры. Этот жест показывает расположенность партнеров друг к другу. Без всякого сомнения, это очень почетно. Продавать этот автомобиль не будут, он останется на заводе в России как символ сотрудничества двух государств и наступления новой эры в их отношениях», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такие машины обладают «особой ценностью». «Без сомнения, этот автомобиль будет стоять на видном месте и каждый, кто придет на завод, увидит, что „партнером“ Mercedes является первое лицо государства. Это своеобразный символ и приятно для обеих сторон», — добавил Субботин.

«URA.RU» также запросило информацию о дальнейшей судьбе автомобиля в «Мерседес-Бенц РУС». Путин расписался на капоте автомобиля Mercedes во время открытия завода марки в городе Солнечногорске. Помимо российского лидера, в церемонии приняли участие зампред правительства России Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев.