МИД Турции обвинил Госдеп США во лжи

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 14:17
Размер текста
-
17
+
Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, турецкое посольство
Турецкие дипломаты уличили США в подготовке заведомо ложных отчетовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Анкара обвинила американских политиков во лжи. По мнению турецкой стороны, доклад Госдепартамента о результатах переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Турции Мевлютой Чавушоглу является ложным и подготовленным заранее.

«Доклад, явно подготовленный до встречи, не только не отражает содержание встречи, но также содержит вопросы, которые даже не были затронуты», — приводит телеканал 360 слова официального представителя МИД Турции Хами Аксоя. Он подчеркнул, что турецкая сторона не в первый раз сталкивается с подобным поведением американских дипломатов.

На переговорах, как уточняет издание, турецкая и американская стороны обсуждали ситуацию в Сирии, закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также претензии США и НАТО по поводу этих закупок.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...