МИД Турции обвинил Госдеп США во лжи

Анкара обвинила американских политиков во лжи. По мнению турецкой стороны, доклад Госдепартамента о результатах переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Турции Мевлютой Чавушоглу является ложным и подготовленным заранее.
«Доклад, явно подготовленный до встречи, не только не отражает содержание встречи, но также содержит вопросы, которые даже не были затронуты», — приводит телеканал 360 слова официального представителя МИД Турции Хами Аксоя. Он подчеркнул, что турецкая сторона не в первый раз сталкивается с подобным поведением американских дипломатов.
На переговорах, как уточняет издание, турецкая и американская стороны обсуждали ситуацию в Сирии, закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также претензии США и НАТО по поводу этих закупок.