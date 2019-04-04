Кандидаты в мэры Кургана удивили комиссию одинаковыми программами

Два кандидата на должность главы Кургана предоставили абсолютно идентичные программы развития Кургана, которые отличались лишь названиями. На это обратил внимание начальник управления внутренней политики Владимир Саблин, входящий в состав комиссии по отбору кандидатур, передает корреспондент «URA.RU».
«Представленная вами программа отличается от той, которую вы предоставляли комиссии заранее. Первоначальная программа почти полностью совпадает с программой другого кандидата. Чем вы можете это объяснить?» — обратился Саблин к общественнице Наталье Воробьевой после ее доклада о том, как она будет развивать город, если станет мэром. Воробьева объяснила это тем, что она и другой кандидат являются членами КПРФ, поэтому при подготовке доклада основывались на программе этой партии.
Руководитель курганского филиала РАНХиГС Валерий Яхонтов также обратил внимание, что в своей программе Воробьева указала, что Курган расположен на западе Ишимской равнины. «Я думал, что мы на Западно-Сибирской равнине находимся», — заявил он. «Я уточню», — пообещала Воробьева.
Как ранее сообщало «URA.RU», конкурсная комиссия 4 апреля оценит семерых претендентов на пост главы Кургана. 5 апреля депутаты Курганской думы большинством голосов выберут главу города.