03 апреля 2019
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Кандидаты в мэры Кургана удивили комиссию одинаковыми программами

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 15:40
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Окружной избирком Курган, воробьева наталья
Наталья Воробьева представила свою программу первойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Два кандидата на должность главы Кургана предоставили абсолютно идентичные программы развития Кургана, которые отличались лишь названиями. На это обратил внимание начальник управления внутренней политики Владимир Саблин, входящий в состав комиссии по отбору кандидатур, передает корреспондент «URA.RU».

«Представленная вами программа отличается от той, которую вы предоставляли комиссии заранее. Первоначальная программа почти полностью совпадает с программой другого кандидата. Чем вы можете это объяснить?» — обратился Саблин к общественнице Наталье Воробьевой после ее доклада о том, как она будет развивать город, если станет мэром. Воробьева объяснила это тем, что она и другой кандидат являются членами КПРФ, поэтому при подготовке доклада основывались на программе этой партии.

Руководитель курганского филиала РАНХиГС Валерий Яхонтов также обратил внимание, что в своей программе Воробьева указала, что Курган расположен на западе Ишимской равнины. «Я думал, что мы на Западно-Сибирской равнине находимся», — заявил он. «Я уточню», — пообещала Воробьева.

Как ранее сообщало «URA.RU», конкурсная комиссия 4 апреля оценит семерых претендентов на пост главы Кургана. 5 апреля депутаты Курганской думы большинством голосов выберут главу города.

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