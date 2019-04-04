У терапевта случился нервный срыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У врача-терапевта из Центральной районной больницы подмосковной Балашихи случился нервный срыв. Женщина выбежала из кабинета во время приема и устроила истерику на глазах пациентов.

Очевидцы записали поведение врача на видео. Терапевт выбежала в коридор и начала кричать на персонал больницы. «Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет! Вы все подохнете, а я все буду помощь оказывать!» — скандалила женщина. Спустя несколько минут усилиями пациентов и сотрудников больницы врача удалось успокоить, и она вернулась к работе, передает портал «Подмосковье сегодня».

В Минздраве Московской области сообщили, что причиной истерики женщины стало нервное переутомление. В ведомстве принесли извинения за случившееся и пообещали дать оценку ситуации на совещании коллектива больницы.