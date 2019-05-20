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Губернатор Комарова готовится сразу к двум важным командировкам в Екатеринбург и Москву

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 08:48
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Совещание по нацполитике Холманских Магомедов Челябинск, комарова наталья
Наталья Комарова проведет неделю в командировкахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова готовится сразу к двум командировкам за пределы ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

«В среду губернатор работает в Екатеринбурге, где примет участие в семинаре-совещании „О практике и задачах исполнительных органов государственной власти по реализации стратегии государственной национальной политики“ — с участием заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова», — говорится в сообщении депсвязей.

Формат проведения этого семинара предполагает участие высших должностных лиц федерального округа с докладом о том, как реализуется государственная национальная политика в их регионах. В 2018 году такое событие проходило в Югре.

Также в ведомстве сообщили, что после Екатеринбурга Комарова отправится в Москву, где примет участие в заседании коллегии Минэкономразвития.

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