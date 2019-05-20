Губернатор Комарова готовится сразу к двум важным командировкам в Екатеринбург и Москву

Губернатор Югры Наталья Комарова готовится сразу к двум командировкам за пределы ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.
«В среду губернатор работает в Екатеринбурге, где примет участие в семинаре-совещании „О практике и задачах исполнительных органов государственной власти по реализации стратегии государственной национальной политики“ — с участием заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова», — говорится в сообщении депсвязей.
Формат проведения этого семинара предполагает участие высших должностных лиц федерального округа с докладом о том, как реализуется государственная национальная политика в их регионах. В 2018 году такое событие проходило в Югре.
Также в ведомстве сообщили, что после Екатеринбурга Комарова отправится в Москву, где примет участие в заседании коллегии Минэкономразвития.