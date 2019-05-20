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На Ямале к людям вышли белые медведи. ФОТО, ВИДЕО

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 10:16
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Белый медведь Челябинск, белый медведь, зоопарк, полярный медведь, ариша
Хищник прогуливался по тропинке возле вагончиков вахтовиковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) появились белые медведи. Об этом сообщил пользователь в группе «Сабетта Супер! (Ямал СПГ)» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью в Морпорт заглянул белый мишка», — написал автор поста Ваня Будаев.

На фотографии запечатлен белый медведь, который идет по тропинке возле вагончиков вахтовиков. «Приятный нежданчик», — прокомментировал снимок пользователь Сеня Мудрый.

Еще одну встречу с белыми медведями засняли на видео члены экипаж ледокола. Хищница с медвежатами гуляла возле судна вахтовиков. «Хороший-хороший. Иди давай, иди! Не надо нас кушать. У нас ничего нет», — комментирует автор видео.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с бурым медведем столкнулись рыбаки в нескольких километрах от Ноябрьска (ЯНАО). Мужчинам удалось отогнать животное криками.

Фото: Ваня Будаев, VK

Видео: «ИА Север-Пресс»

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