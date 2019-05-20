В вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) появились белые медведи. Об этом сообщил пользователь в группе «Сабетта Супер! (Ямал СПГ)» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня ночью в Морпорт заглянул белый мишка», — написал автор поста Ваня Будаев.
На фотографии запечатлен белый медведь, который идет по тропинке возле вагончиков вахтовиков. «Приятный нежданчик», — прокомментировал снимок пользователь Сеня Мудрый.
Еще одну встречу с белыми медведями засняли на видео члены экипаж ледокола. Хищница с медвежатами гуляла возле судна вахтовиков. «Хороший-хороший. Иди давай, иди! Не надо нас кушать. У нас ничего нет», — комментирует автор видео.
Ранее «URA.RU» сообщало, что с бурым медведем столкнулись рыбаки в нескольких километрах от Ноябрьска (ЯНАО). Мужчинам удалось отогнать животное криками.
Видео: «ИА Север-Пресс»