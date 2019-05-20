Машины скорой помощи не первый раз застревают по дороге на вызовы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Скорая помощь не смогла прибыть к пациентке в деревне Ушакова Тюменского района Тюменской области — машина застряла в грязи. Врачам пришлось пешком добираться до местной жительницы. Об этом «URA.RU» рассказал собственник дома в деревне Антон Шевцов.

«Сосед вызвал скорую помощь 18 мая около 22 часов. Врачи прибыли через 30 минут, но проехать к дому не смогли — машина застряла в начале улицы Молодежной. Они шли пешком около километра по грязи, я приехал встречать их на своем внедорожнике. Врачи с большими сумками, все в грязи. Пробовали с двух сторон подъехать, но дорог нет. Пока ехали, они обсуждали только один вопрос — а что, если случай экстренный, а реанимационное оборудование им на себе не унести, что делать?» — заметил Антон Шевцов. По его словам, местные власти называют это непроходимое месиво дорогой.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пока не прокомментировали ситуацию. В администрации Тюменского района попросили направить официальный запрос с описанием ситуации.

Жители отмечают, что это не первый случай, когда в одну из частей деревни Ушакова не могут проехать машины скорой помощи: подобные ситуации были в 2017 и 2018 годах. Капитальных дорог в деревне нет от улицы Отрадной до Сосновой и Молодежной. Владельцы домов не раз обращались к администрации с вопросом, когда будут сделаны проезды, но ответов так и не последовало.