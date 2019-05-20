ФАС доказала сговор поставщиков медикаментов в Челябинской области

Средства дезинфекции были закуплены в 2017 году — с тех пор и тянулось разбирательство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Решение Челябинского УФАС о сговоре нескольких фирм и предпринимателя для поддержания цен на аукционах на поставку средств дезинфекции лечебных учреждений области признали законным, сообщили в пресс-службе ведомства. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

«Один участник предлагал цену ниже начальной цены контракта на 0,5%, второй — ниже не более чем на 1-2%. Каждый аукцион ограничивался только одним ценовым предложением от каждого участника, в связи с чем контракт заключался по цене, приближенной к начальной, — пояснили „URA.RU“ в УФАС. — При вступлении в аукционы других добросовестных участников указанные хозяйствующие субъекты активно боролись за контракт с более выгодными предложениями».

При этом зарегистрированные в разных регионах ООО «Олмед», ООО «Лаборатория Инсепта», ООО «КХФ» и ИП подавали заявки и участвовали в тендерах с одних IP-адресов.

В результате 14 медучреждений Южного Урала — станции скорой помощи, санатории, туберкулезные диспансеры и другие — потратили больше, чем могли бы. Теперь поставщикам придется заплатить штрафы от одной десятой до половины начальной стоимости торгов.

Ранее Челябинское УФАС доказало в суде картельный сговор коммунальщиков и властей курортного города Чебаркуля (мэр ныне арестован) и регоператора капремонта с принадлежавшим семье экс-губернатора Бориса Дубровского ООО «Жилкомсервис». Самым громким делом стало обвинение в картельном сговоре самого бывшего главы региона и дорожников — что во многом предопределило досрочную отставку Дубровского.