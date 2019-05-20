В Пермском крае «убирают» мусор и «заделывают» ямы в фотошопе

Чиновники в Пермском крае «заделывают» ямы и «убирают» мусор в графическом редакторе. Об этом было сказано на совете глав муниципалитетов с участием губернатора Пермского края Максима Решетникова, передает корреспондент «URA.RU».
Говоря об итогах работы портала «Управляем вместе» (жители сообщают о проблемах в территориях, а чиновники на местах им отвечают), глава региона заявил, что «каждый десятый ответ чиновника опровергается жителями». Кизел, Чердынь и Кунгур — аутсайдеры среди всех территорий, здесь опровергается три из десяти ответов чиновников и заявки жителей вновь возвращаются в работу.
Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов привел в пример некоторых сотрудников мэрии, которые пытаются схитрить, «подчищая» снимки. «Фотошоп наш, это микрорайон Крым. Но потом все исправили», — добавил мэр. Также на совете глав назвали мусорные площадки и контейнеры, которые никто не убирает, а вместо них в отчеты включают фотографии с других площадок.
«У нас на сайт „Управляем вместе“ пишут только два человека и по всем проблемам, которые тянутся из года в год», — заявил глава Кизела Андрей Родыкин, отвечая на вопрос Решетникова, почему эта территория названа худшей. На что Решетников призвал просто честно отвечать и не врать людям, и если нет в планах что-то делать в этом году, то сказать, когда планируется решить проблему, а не отмалчиваться.