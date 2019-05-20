Путин обсудит с Кобылкиным реализацию проекта, который касается каждого россиянина

Встреча главы государства с министром пройдет в закрытом режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится в Сочи с главой Минприроды, экс-губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Президент в Сочи. Много закрытых встреч. Будет встреча с Кобылкиным. „Экология“ — один из крупнейших нацпроектов. Путин использует все возможности, чтобы с кураторами нацпроектов проговаривать ход реализации и другие вопросы», — сообщил Песков.

Одной из важных составляющих нацпроекта «Экология» является реформа мусорной отрасли. Она стартовала в России 1 января 2019 года. Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами предполагает, что в каждом регионе появится единый оператор. В большинстве регионов старт реформы оценили как удачный. В их числе оказались Свердловская, Челябинская и Тюменская области, а также Пермский край. Глава государства позже потребовал остановить рост тарифов на мусор, на который жаловались жители некоторых субъектов страны.