20 мая 2019

В Подмосковье вместе с жареной картошкой продали болт. ФОТО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 22:55
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Комбинат
Блюдо из картофеля продали с металлической начинкойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Подмосковья нашел болт в порции жареного картофеля. Фотографию несъедобной части заказа клиент ресторана опубликовал в соцсетях.

«KFC на вокзале спасибо за болт. Как раз хотел прикупить, чтобы полку для телевизора сделать», — написал анонимный посетитель кафе быстрого питания в группе «Черный список Орехово-Зуево» во «ВКонтакте».

В ответ представитель компании попросил недовольного клиента выйти на связь. «Спасибо за ваш отзыв! <…> Будем признательны, если вы напишете подробности в личные сообщения, а также сообщите свои контактные данные», — заявили в компании и пообещали разобраться в инциденте.

Председатель правления Союза потребителей Московской области Андрей Петров объяснил, что в подобных случаях клиенту следует делать фотографию с чеком о покупке, передает сайт «Подмосковье сегодня». Затем нужно позвать администратора и требовать возврат денег или замену продукта. Также можно направить жалобу в Роспотребнадзор.

В упаковке печеного картофеля попался болт
Фото: Черный список Орехово-Зуево, «ВКонтакте»

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