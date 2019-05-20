Блюдо из картофеля продали с металлической начинкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Подмосковья нашел болт в порции жареного картофеля. Фотографию несъедобной части заказа клиент ресторана опубликовал в соцсетях.

«KFC на вокзале спасибо за болт. Как раз хотел прикупить, чтобы полку для телевизора сделать», — написал анонимный посетитель кафе быстрого питания в группе «Черный список Орехово-Зуево» во «ВКонтакте».

В ответ представитель компании попросил недовольного клиента выйти на связь. «Спасибо за ваш отзыв! <…> Будем признательны, если вы напишете подробности в личные сообщения, а также сообщите свои контактные данные», — заявили в компании и пообещали разобраться в инциденте.

Председатель правления Союза потребителей Московской области Андрей Петров объяснил, что в подобных случаях клиенту следует делать фотографию с чеком о покупке, передает сайт «Подмосковье сегодня». Затем нужно позвать администратора и требовать возврат денег или замену продукта. Также можно направить жалобу в Роспотребнадзор.