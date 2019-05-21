Соловьев уверен, что протестующие против строительства храма Екатеринбурга не верят в Бога Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Журналист Владимир Соловьев не согласился с президентом России Владимиром Путиным, который предложил провести опрос для разрешения конфликта в связи со строительством храма в сквере Екатеринбурга. Об этом ведущий заявил в эфире «Вести FM».

«Я не согласен с той оценкой, которую дал руководитель страны. Да, я понимаю, что вопрос задали Путину на месте. Но что значит, нужно провести еще раз опрос? Хорошо, а почему только по этому вопросу? А почему по требованию полутора тысяч можно [осуществлять опрос], а [по просьбе] 20 тысяч, которые проводили крестный ход — нельзя?» — заявил Соловьев. Журналист также спросил: «Почему мнение этих, которые кидают камни, сносят заборы, считается более важным, чем мнение людей верующих и православных?».

Кроме того, Соловьев назвал протестующих против строительства храма «бесами». «Никакого значения для вас не имеют ни сквер, ни храм. Вы сквер вытоптали. Даже Instagram считает вас бесами, психами, больными. Бесы и есть бесы. Вы бесы, и в Бога вы не веруете», — подчеркнул он. Кроме того, журналист припомнил инцидент, когда злоумышленники раскидали у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла дымовые шашки и вывесили баннер «Извинись за Екб».

15 мая Соловьев назвал екатеринбужцев «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году. По словам журналиста, во время митингов одного из сторонников храма ударили палкой, в сторону полиции активисты распыляли газ, а в одного из росгвардейцев прилетела бутылка с кислотой.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины. Выступления начались, когда в сквере появился забор. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сообщил о необходимости убрать ограждение. Мэрия города предложила екатеринбужцам выбрать альтернативные площадки для возведения храма. 21 мая рабочие начали демонтировать забор в сквере.