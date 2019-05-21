20 мая 2019

Депутатам, поддерживавшим митинг в Екатеринбурге, предложили уйти в отставку

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 11:07
Размер текста
-
17
+
Протесты у сквера. Екатеринбург, кпрф, красные флаги
Когда протест в сквере начал набирать обороты, к нему неожиданно подключились коммунистыФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фракция КПРФ 21 мая предложила внести в повестку очередного заседания гордумы Екатеринбурга вопрос о самороспуске всех депутатов. В ответ народные избранники предложили коммунистам самим написать заявления о прекращении полномочий, передает корреспондент «URA.RU».

«Я вас понимаю — если приняли такое решение, поддерживаю», — обратился к коммунистам спикер гордумы Игорь Володин. Депутат от «Справедливой России» Михаил Вечкензин также предложил коммунистам самим подать в отставку, прежде чем рассматривать вопрос о самороспуске гордумы. Между тем вопрос, предложенный представителями КПРФ, был внесен в повестку заседания.

Фракция КПРФ решила внести в повестку вопрос о роспуске думы после масштабных несанкционированных акций протеста в Екатеринбурге против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Коммунисты заявили, что городу нужен «нормальный представительный орган, а не сборище делегатов коммунального и строительного бизнеса, которое готово без обсуждения проголосовать за что угодно».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...