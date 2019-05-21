Депутатам, поддерживавшим митинг в Екатеринбурге, предложили уйти в отставку

Фракция КПРФ 21 мая предложила внести в повестку очередного заседания гордумы Екатеринбурга вопрос о самороспуске всех депутатов. В ответ народные избранники предложили коммунистам самим написать заявления о прекращении полномочий, передает корреспондент «URA.RU».
«Я вас понимаю — если приняли такое решение, поддерживаю», — обратился к коммунистам спикер гордумы Игорь Володин. Депутат от «Справедливой России» Михаил Вечкензин также предложил коммунистам самим подать в отставку, прежде чем рассматривать вопрос о самороспуске гордумы. Между тем вопрос, предложенный представителями КПРФ, был внесен в повестку заседания.
Фракция КПРФ решила внести в повестку вопрос о роспуске думы после масштабных несанкционированных акций протеста в Екатеринбурге против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Коммунисты заявили, что городу нужен «нормальный представительный орган, а не сборище делегатов коммунального и строительного бизнеса, которое готово без обсуждения проголосовать за что угодно».