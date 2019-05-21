Ямальский тренер, раненый в перестрелке, боится возвращаться домой

Ямальцу сообщили, что один из стрелков вернулся в округ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один из участников скандальной перестрелки в Надыме (ЯНАО), тренер по вольной борьбе Ялчын Мамедов, опасается за свою жизнь. Об этом он сообщил корреспонденту «URA.RU».

Инцидент произошел 1 декабря 2018 года. В центре Надыма несколько человек стреляли в тренера по вольной борьбе Ялчына Мамедова, его родного и двоюродного братьев (Маиса Мамедова и Акшина Гасанова соответственно). В итоге последний погиб на месте, Ялчын Мамедов сумел сбежать от стрелявших, а Маис Мамедов получил множественные ранения и впал в кому (сейчас он проходит реабилитационные процедуры). В результате операции «Перехват» силовики задержали потенциальных стрелков — братьев Ахундовых. Их обвинили в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц и отправили под арест.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Ялчын Мамедов отметил, что двое стрелявших успели скрыться от правосудия и сбежали за границу. Одного из них накануне видели вновь в Надыме. «Мне позвонил друг из Надыма и сказал, что одного из них видели в городе. Оказывается, он поменял фамилию. Удивительно, что он свободно гуляет. Я сейчас сам в командировке в Челябинске, на первенстве, я тренер по вольной борьбе, работаю с детьми. Сейчас боюсь выходить на работу, опасаюсь за свою семью и учеников — вдруг этот человек продолжит свою преступную деятельность. Он не просто так приехал. У него есть какая-то цель. Я думаю, что его послали братья Ахундовы», — рассказал Мамедов.

Он уточнил, что передал информацию силовикам. В пресс-службе окружного управления СКР корреспонденту «URA.RU» эту информацию подтвердили. «Обратился вчера. Обращение рассматривается. Дело расследуется», — уточнили в ведомстве.