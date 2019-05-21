21 мая 2019

Госдума добралась до реанимации. Для родственников больных принят отдельный закон

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 17:49
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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, реанимация, медицинское оборудование, больница
Близкие больных получили право быть рядомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Госдума приняла поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Мера дает право родственникам и законным представителям посещать больных в реанимационных отделениях.

Сейчас Минздрав России будет рaзрaбaтывать порядок допуска. «Его [закон] очень ждут сотни тысяч наших граждан», — передает RNS слова спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Ранее близких пациента в реанимацию пускали главврачи по своему усмотрению. Часто это приводило к конфликтам. Необходимость закона объяснил главе государства Владимиру Путину Константин Хабенский во время прямой линии три года назад. Первое чтение документ прошел в июле 2018 года.

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