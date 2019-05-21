Госдума приняла поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Мера дает право родственникам и законным представителям посещать больных в реанимационных отделениях.
Сейчас Минздрав России будет рaзрaбaтывать порядок допуска. «Его [закон] очень ждут сотни тысяч наших граждан», — передает
Ранее близких пациента в реанимацию пускали главврачи по своему усмотрению. Часто это приводило к конфликтам. Необходимость закона объяснил главе государства Владимиру Путину Константин Хабенский во время прямой линии три года назад. Первое чтение документ прошел в июле 2018 года.