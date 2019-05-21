Самолет с сотней пассажиров два часа кружил над Новым Уренгоем из-за неисправности

Машина набрала высоту, но шасси остались неубранными Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рейс Новый Урегой — Уфа авиакомпании «КрасАвиа» ЯК-42Ю два часа кружил над городом из-за неисправности. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

«Самолет вылетел в 18:03 местного времени. Набрал высоту. Сработал датчик, что не убрано шасси», — сообщили агентству. Чтобы безопасно приземлиться, борт кружил над городом, избавляясь от лишнего топлива. Самолет приземлился в 20:07. На борту было 104 пассажира и семь членов экипажа.

«КрасАвиа» — российская авиакомпания, которая осуществляет магистральные и региональные перевозки в Сибири и на Дальнем Востоке. Штаб-квартира находится в Красноярске.