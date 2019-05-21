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Самолет с сотней пассажиров два часа кружил над Новым Уренгоем из-за неисправности

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 21:46
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Аэропорт, споттинг. Курган, самолет, шасси, техническая служба, обслуживание самолета
Машина набрала высоту, но шасси остались неубраннымиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рейс Новый Урегой — Уфа авиакомпании «КрасАвиа» ЯК-42Ю два часа кружил над городом из-за неисправности. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

«Самолет вылетел в 18:03 местного времени. Набрал высоту. Сработал датчик, что не убрано шасси», — сообщили агентству. Чтобы безопасно приземлиться, борт кружил над городом, избавляясь от лишнего топлива. Самолет приземлился в 20:07. На борту было 104 пассажира и семь членов экипажа.

«КрасАвиа» — российская авиакомпания, которая осуществляет магистральные и региональные перевозки в Сибири и на Дальнем Востоке. Штаб-квартира находится в Красноярске.

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