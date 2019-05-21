На Солнцевской линии метрополитена Москвы остановилось движение поездов из-за технической неисправности состава. В трех застрявших в тоннеле поездах находилось больше тысячи человек.
Сотрудники метро начали эвакуировать пассажиров спустя два часа. «Около 20:20 к одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на близлежащую станцию», — сообщает «Интерфакс». В настоящий момент для входа закрыты станции «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха», уточняет RT.
Жители Москвы в Twitter сообщают, что из-за сбоя в метро планируют ехать домой на электричке. «Нашел два автомата для выдачи талонов станции отправления, но оба не работают. Поеду до Востряково зайцем», — написал archinevezhda. «Уже третий час еду домой. Желтая ветка в сторону центра стоит намертво», — поделилась DarkSibylla.
Пассажиры переходят в исправный поезд. pic.twitter.com/wC9FJP6Ahm— Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.