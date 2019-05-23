СМИ: уральские врачи оставили инвалида-колясочника ночевать на полу в приемном покое больницы

Инвалиду-колясочнику пришлось ночевать на полу в приемном покое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачи городской больницы Еманжелинска (Челябинская область) оставили инвалида-колясочника ночевать на полу в приемном покое на куче подгузников. Сам мужчина говорит, что его не приняли, однако медики утверждают, что мужчина был пьяный, вел себя буйно и не имел при себе документов.

О произошедшем стало известно 22 мая. Один из посетителей больницы рассказал журналистам, что увидел инвалида, когда приезжал навестить отца. Сначала тот попросил у него попить, а после рассказал, что его привезли на госпитализацию из другого города, но потом выгнали из больницы, сказав, что зарегистрируют только завтра, пишет портал 74.ru.

«Я решил идти разбираться, чтобы ему помочь. Одна из врачей сказала, что его выгнали, потому что он хулиганил. Его обещали положить в отделение, я успокоился и пошёл к отцу», — рассказал журналистам посетитель больницы. Утром, когда он снова пришел к отцу, инвалид лежал на полу у входа «в горе памперсов».

В региональном Минхдраве журналистам пояснили, что пациент в инвалидном кресле был пьян и буянил: разбил банкомат, выбил окно, оскорблял персонал. При этом при себе у него не было паспорта и направления на госпитализацию. Руководство полиции вызвало полицию, которая составила протокол, но не стала забирать его в изолятор. После этого мужчина успокоился и лег спать на полу.

Мужчина, рассказавший обо всем журналистам, в свою очередь, отметил, что не заметил опьянения у инвалида, а во время общения с ним тот был спокоен. При этом рядом с местом, где он спал на полу, стояли кушетки.