После протестов в Екатеринбурге все меньше силовиков хотят возглавить ГУ МВД региона

Борьба за сквер сделала должность начальника ГУ МВД опасной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Скандал вокруг вопроса о строительстве храма Святой Екатерины в сквере может сказаться на назначении нового начальника ГУ МВД по Свердловской области. По мнению инсайдера «URA.RU», если и раньше «не было очереди из желающих ехать в непростой регион», то после несанкционированных акций в Екатеринбурге претендентов стало еще меньше.

То, что руководителем главка может остаться нынешний врио генерал-майор Петр Кривегин, всерьез никто не рассматривает, утверждает собеседник агентства. «Нет такой традиции, чтобы руководили местные кадры — обязательна ротация как антикоррупционный элемент, — пояснил источник. — Кривегин, который хорошо себя зарекомендовал, может, и станет начальником ГУ МВД, но в какой-нибудь другой области».

Инсайдер считает, что в Москве до сих пор окончательно не согласована фигура нового начальника главка, в том числе и по политическим мотивам. «Область небезопасна с политической точки зрения: в определенных кругах уже устоялся такой стереотип, что Урал — оплот российского либерализма, опять же Ельцин Центр здесь, откуда американские агенты раздают населению инструкции. Последние события, когда тысячи горожан стихийно самоорганизовались и вышли против строительства храма, подогревают такие мнения. То есть начальник ГУ МВД, кроме основной работы, связанной с борьбой с преступностью, столкнется здесь с необходимостью невольно втягиваться в политические процессы. А этого не многие хотят: и опыт такой есть не у всех, и слишком велика ответственность», — пояснил эксперт.

В самом ГУ МВД по Свердловской области происходит ряд внезапных увольнений руководителей ключевых отделов. Как сообщало «URA.RU», около месяца назад уволился начальник «убойного отдела» угрозыска Евгений Химич. Буквально на днях стало известно о том, что рапорты об увольнении подали заместители начальника Главного следственного управления, полковники Алексей Полупанов и Павел Пестов, а также начальник областного уголовного розыска, полковник Александр Мазаев. Мазаеву всего 39 лет, и вся карьера у него была впереди. А начальника Уральского бюро Интерпола, полковника Андрея Черникова, неожиданно «сослали» руководить полицией Первоуральска, что для него является серьезным понижением.

Мнения экспертов по поводу кадровых изменений разнятся. Есть версия, что в главке началась «зачистка» ключевых должностей под нового начальника ГУ МВД, который приедет со своей командой. Она и займет руководящие посты. По другой версии перспективные руководители решили уходить из-за того, что Москва долго не назначает главу ГУ МВД. По данным инсайдера, так называемый обслуживающий персонал начальника полицейского главка — секретари, референты, водители и пр. — уже длительное время находятся в бессрочном отпуске. Как писало «URA.RU» ранее, прежний начальник ГУ МВД по Свердловской области, генерал-лейтенант Михаил Бородин, возглавлял главк с 2011 года, а в октябре 2018 года по ротации был переведен в Воронеж. С тех пор свердловской полицией руководит врио начальника Петр Кривегин.

«Сведения, которые распространяют некоторые telegram-каналы, разного рода сплетники и так называемые инсайдеры о личном составе регионального полицейского главка, можно охарактеризовать не иначе, чем фейковые. — заявил „URA.RU“ начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Это откровенные провокационные фальшивки. И откровенный бред, что ряд должностных лиц покидают систему МВД в связи с прошедшими в Екатеринбурге протестными акциями и якобы начавшимися чистками. Наши коллеги приняли для себя четкое и взвешенное решение — уйти на заслуженный отдых. Это решение родилось не спонтанно и задолго до нашумевших мероприятий. Все эти офицеры достойно тянули свою лямку и внесли большой вклад в борьбу с преступностью на Среднем Урале. В памяти молодого поколения полицейских они останутся исключительно как опытные профессионалы и боевые соратники. Что касается врио начальника главка, то смаковать обстановку в области и гадать, кто станет руководителем, дело бесперспективное. Это прерогатива исключительно министра внутренних дел нашей страны».