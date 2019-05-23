Тюменцы собрали деньги на ремонт дома с уникальными воротами с помощью фонда блогера Варламова

Жители Тюмени собрали 43 734 рубля на восстановление дома по улице Льва Толстого, 50. Об этом говорится на официальном сайте фонда «Внимание», который создал урбанист и блогер Илья Варламов.
«В рамках реставрации фасад, крыша и ворота дома будут очищены от старой краски и заново покрашены в соответствии с новым цветовым решением, которое позволит выделить резьбу и другие элементы, — следует из сообщения. — Вместо забора из профнастила появится деревянный забор, водостоки будут отремонтированы, а кузнецы изготовят копию ранее разрушившегося дымника. Собранные деньги пойдут на изготовление дымника в мастерской и закупку инструментов и материалов для волонтеров, которые выполнят все остальные работы по восстановлению дома».
По информации фонда «Внимание», дом выделяется искусным декором и необычными водостоками, что было редкостью для послевоенного времени.
Ранее «URA.RU» писало о том, что Варламова пригласил в Тюмень местный предприниматель Александр Андросов, чтобы обсудить обустройство территории озера Алебашево. Однако он не приехал, заявив, что первый раз слышит о мегапроекте и никаких приглашений от тюменцев не получал.