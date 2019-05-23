МЧС: спасатели не успеют приехать на пожар в каждый пятый населенный пункт Прикамья

В каждый пятый (22,7%) населенный пункт в Пермском крае пожарные не успеют приехать вовремя, сообщил начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, выступая с докладом на пленарном заседании регионального законодательного собрания.
«За нормативным временем прибытия расположено 820 населенных пунктов с населением 69 182 человек», — заявил Бабинцев. Начальник регионального МЧС уточнил, что в эти территории пожарные расчеты не успеют прибыть за положенные 10-20 минут, соответственно, нет гарантий спасения людей и сохранения имущества.
Для решения это проблемы Бабинцев предложил парламентариям увеличить финансирование подразделений добровольных пожарных дружин. Сейчас на весь Пермский край по данной программе выделяется всего один миллион рублей в год.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что люди в одном из населенных пунктов Пермского края приняли решение скинуться, чтобы купить на свои деньги подержанный пожарный автомобиль. До конца года все совершеннолетние жители (1257 человек) должны будут сдать по 400 рублей. Впоследствии к каждому собранному рублю из краевого бюджета добавят еще по пять рублей.