В России заочно арестовавшего сбежавшего за границу поставщика спецсвязи для Кремля

Тверской суд Москвы заочно арестовал совладельца научно-производственного объединения «Каскад» Чингиза Агаронова. Он подозревается в даче взятки в особо крупных размерах военным, ответственным за качество работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
«Заочно арестован гражданин России и Израиля Чингиз Агаронов», — передает РБК. По данным сайта контрагентов «СПАРК», Агаронов, покинувший РФ еще в 2016 году, до сих пор значится в совете директоров предприятия и остается одним из его владельцев.
Дело в отношении совладельца «Каскада» завели после рассмотрения материалов дела в отношении ведущего специалиста 590-го представительства Министерства обороны Дмитрия Тюрина и его бывшего начальника Олега Кочана. Всех фигурантов признали виновными в получении взяток и приговорили к 8 годам и шести месяцам и 9 годам заключения соответственно. После суда над военными Агаронов покинул Россию, его объявили в международный розыск.
Научно-производственное объединение «Каскад» специализируется на разработке и поставках оборудования спецсвязи. Среди заказчиков предприятия — администрация президента, правительство России, ФСБ, МВД, МИД, Минобороны и Госдума.