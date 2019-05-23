Соловьев ответил «человеку-Пельменю», вызвавшему его на дуэль за оскорбления жителей Екатеринбурга

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 14:15
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, мастер-класс, соловьев владимир
Владимир Соловьев намекнул на психическое заболевание оппонентаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в дуэли с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым из-за слов о «бесах» в Екатеринбурге. Соловьев заявил, что блогер пиарится на скандале со строительством храма в сквере уральской столицы.

Ранее телеведущий назвал екатеринбуржцев, устроивших митинги против возведения собора Святой Екатерины в сквере возле драмтеатра, «наследниками бесов». На это отреагировал журналист из Краснодара Гурьев. В своем канале «Человек пельмень» он направил Соловьеву письмо. В нем Гурьев заявил, что телеведущий оскорбил екатеринбуржцев и вызвал его на дуэль, угрожая «надрать зад».

В ответ Соловьев обвинил Гурьева в желании прославиться и отказался от боя. «Как только раз вы кому-нибудь говорите да, у вас выстраивается очередь в сотни если не в тысячи желающих прославиться», — пояснил телеведущий в интервью RNS. Вслед за этим Соловьев намекнул на психическое заболевание оппонента. «Этот человек себя называет „человек-пельмень“… С кем буду разбираться, с кастрюлькой, в которой варится пельмень? „Человек-пельмень“ — ему нужна психиатрическая помощь», — добавил Соловьев.

Ранее слова Соловьева возмутили екатеринбургского журналиста и общественника Антона Дербенева. Он объявил сбор денег на поездку в Москву, чтобы дать телеведущему «крепкого уральского леща».

13 мая вечером в Екатеринбурге начался стихийный митинг против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. Несанкционированные акции протеста продолжались несколько дней. В конфликт православных и защитников сквера вмешался президент РФ Владимир Путин. Он посоветовал местным властям провести опрос населения. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство респондентов выступает за строительство собора, но в другом месте.

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Ссылки по теме
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